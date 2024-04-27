Салах о споре с Клоппом: «Если скажу, то будет пламя»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о причине конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом в матче с «Вест Хэмом» (2:2) в 35-м туре АПЛ.
«Если скажу, то будет пламя», — цитирует египтянина журналист Джеймс Пирс.
31-летний Салах вышел на замену на 79-й минуте. Перед появлением на поле он вступил в перепалку с Клоппом. Футболиста пришлось успокаивать Дарвину Нуньесу и Джо Гомесу, которые также выходили на замену.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82-26
|77
|
2
|Ман. Сити
|33
|23
|7
|3
|80-32
|76
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|МЮ
|33
|16
|5
|12
|51-50
|53
|
7
|Ньюкасл
|33
|15
|5
|13
|69-54
|50
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61-57
|47
|
10
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49-60
|45
|
11
|Брайтон
|33
|11
|11
|11
|52-54
|44
|
12
|Вулверхэмптон
|34
|12
|7
|15
|46-54
|43
|
13
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50-54
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|34
|10
|9
|15
|44-56
|39
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|34
|11
|8
|15
|36-48
|35
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|34
|3
|7
|24
|33-92
|16
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.04
|14:30
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|2 : 2
|27.04
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|27.04
|17:00
|
МЮ – Бернли
|- : -
|27.04
|17:00
|
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
|- : -
|27.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лутон Таун
|- : -
|27.04
|19:30
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|27.04
|22:00
|
Астон Вилла – Челси
|- : -
|28.04
|16:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|28.04
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|28.04
|18:30
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|29
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8
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