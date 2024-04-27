Салах о споре с Клоппом: «Если скажу, то будет пламя»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о причине конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом в матче с «Вест Хэмом» (2:2) в 35-м туре АПЛ.

«Если скажу, то будет пламя», — цитирует египтянина журналист Джеймс Пирс.

31-летний Салах вышел на замену на 79-й минуте. Перед появлением на поле он вступил в перепалку с Клоппом. Футболиста пришлось успокаивать Дарвину Нуньесу и Джо Гомесу, которые также выходили на замену.