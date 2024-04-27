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Сегодня, 18:55

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Бернли»

Руслан Минаев
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Витиньо и Антони (справа).
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Бернли» в матче 35-го тура АПЛ — 1:1.

У хозяев гол на 79-й минуте забил Антони. Гости отыгрались за две минуты до конца основного времени — пенальти реализовал Мохамед Амдуни.

Команда Эрика тен Хага набрала 54 очка и занимает 6-е место в таблице АПЛ. «Бернли» с 24 очками — на 19-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
27 апр, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:1
Бернли

«Вулверхэмптон» дома одолел «Лутон Таун» — 2:1.

У хозяев голы забивали Хван Хи Чхан и Тоти. У гостей отметился Карлтон Моррис.

«Волки» с 46 очками занимает 10-е место. «Лутон» с 25 очками — на 18-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
27 апр, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
2:1
Лутон Таун

Лутон Таун
ФК Бернли
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
1
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 34 24 5 5 82-26 77
2
 Ман. Сити 33 23 7 3 80-32 76
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 32 13 8 11 61-57 47
10
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
11
 Борнмут 34 12 9 13 49-60 45
12
 Брайтон 33 11 11 11 52-54 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
16
 Эвертон 34 11 8 15 36-48 35
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
27.04 14:30
Вест Хэм – Ливерпуль
 2 : 2
27.04 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 1 : 1
27.04 17:00
МЮ – Бернли
 1 : 1
27.04 17:00
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
 5 : 1
27.04 17:00
Вулверхэмптон – Лутон Таун
 2 : 1
27.04 19:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
27.04 22:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
28.04 16:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
28.04 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
28.04 18:30
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 29 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
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