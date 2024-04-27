«Манчестер Юнайтед» встретится с «Бернли» в матче 35-го тура чемпионата Англии в субботу, 27 апреля. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Манчестера набрала 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Клуб из Бернли с 23 баллами располагается на 19-й строчке премьер-лиги.

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