Клопп: «Я не в настроении говорить о чемпионской гонке. Мы должны были побеждать «Вест Хэм»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог ничьей с «Вест Хэмом» (2:2) в 35-м туре АПЛ.

«Очень разочарован, конечно. Думаю, все видели, что только одна команда выигрывала, и это мы, учитывая наши моменты, владение и все остальное. Это был тяжелый матч, но, думаю, игроки действительно хорошо справились. Мы просто пропустили из ничего. Ведя 2:1, могли контролировать ситуацию, и все же во многом мы играли очень хорошо, но в конечном итоге не справились.

Чемпионская гонка? Если честно, я не в настроении говорить об этом или вообще смотреть на это. Мы должны были побеждать здесь, мы знали это, но не победили, и теперь у нас есть еще немного времени до следующей игры», — сказал Клопп после игры.

«Ливерпуль» (75 очков) остается на третьем месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 2 очка, но у «канониров» есть игра в запасе.