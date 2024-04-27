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Сегодня, 17:20

Клопп: «Я не в настроении говорить о чемпионской гонке. Мы должны были побеждать «Вест Хэм»

Руслан Минаев
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Юрген Клопп.
Фото AFP

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог ничьей с «Вест Хэмом» (2:2) в 35-м туре АПЛ.

«Очень разочарован, конечно. Думаю, все видели, что только одна команда выигрывала, и это мы, учитывая наши моменты, владение и все остальное. Это был тяжелый матч, но, думаю, игроки действительно хорошо справились. Мы просто пропустили из ничего. Ведя 2:1, могли контролировать ситуацию, и все же во многом мы играли очень хорошо, но в конечном итоге не справились.

Чемпионская гонка? Если честно, я не в настроении говорить об этом или вообще смотреть на это. Мы должны были побеждать здесь, мы знали это, но не победили, и теперь у нас есть еще немного времени до следующей игры», — сказал Клопп после игры.

«Ливерпуль» (75 очков) остается на третьем месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 2 очка, но у «канониров» есть игра в запасе.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 34 24 5 5 82-26 77
2
 Ман. Сити 33 23 7 3 80-32 76
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 МЮ 33 16 5 12 51-50 53
7
 Ньюкасл 33 15 5 13 69-54 50
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 32 13 8 11 61-57 47
10
 Борнмут 34 12 9 13 49-60 45
11
 Брайтон 33 11 11 11 52-54 44
12
 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46-54 43
13
 Фулхэм 34 12 6 16 50-54 42
14
 Кр. Пэлас 34 10 9 15 44-56 39
15
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
16
 Эвертон 34 11 8 15 36-48 35
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19
 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20
 Шеффилд Юн. 34 3 7 24 33-92 16
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.04 14:30
Вест Хэм – Ливерпуль
 2 : 2
27.04 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 - : -
27.04 17:00
МЮ – Бернли
 - : -
27.04 17:00
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
 - : -
27.04 17:00
Вулверхэмптон – Лутон Таун
 - : -
27.04 19:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
27.04 22:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
28.04 16:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
28.04 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
28.04 18:30
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 29 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
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