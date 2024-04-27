«Эвертон» обыграл «Брентфорд» в домашнем матче АПЛ

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«Эвертон» одержал домашнюю победу над «Брентфордом» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Автором единственного гола в прошедшей встрече стал полузащитник хозяев Идрисса Гей, отличившийся на 60-й минуте.

«Эвертон» поднялся на 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. «Брентфорд» идет 16-м (35).