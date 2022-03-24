Полузащитник сборной Англии Сака сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sky Sports.

20-летний футболист изначально был помещен на карантин на базе национальной команды. Теперь он покинул расположение сборной Англии и вернулся домой.

Сака пропустит предстоящие товарищеским матчи англичан, которым предстоит сыграть с Кот-д'Ивуаром и Швейцарией.

Сака провел 14 матчей за сборную Англии, в которых забил четыре мяча.