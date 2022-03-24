«Вест Хэм включился в борьбу за Свена Ботмана

«Вест Хэм» проявляет интерес к центральному защитнику «Лилля» Свену Ботману, сообщает Evening Standard.

Недавно главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес провел переговоры со своим руководством о планах клуба на летнее трансферное окно, и Ботман был упомянут в качестве одной из целей.

На 22-летнего голландского футболиста также претендуют «Ньюкасл» и «Милан».

Ожидается, что Ботман покинет свой нынешний клуб в предстоящее летнее трансферное окно.

В этом сезоне в лиге 1 Ботман провел 21 матч, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт защитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.