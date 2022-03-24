«Вест Хэм» хочет выкупить голкипера Ареола у «ПСЖ»

Голкипер «Вст Хэма» Альфонс Ареола, арендованный у «ПСЖ», может стать полноценным игроком лондонского клуба, сообщает The Telegraph.

В арендном соглашении француза с «молотобойцами» прописана опция выкупа за 13 миллионов евро, которая в ближайшее время будет активирована.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес планирует сделать его основным вратарем в следующем сезоне.

29-летний Альфонс Ареола принял участие в 14 матчах в текущем сезоне, пропустив в них 11 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности.