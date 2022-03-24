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Сегодня, 22:20

«Вест Хэм» хочет выкупить голкипера Ареола у «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Вст Хэма» Альфонс Ареола, арендованный у «ПСЖ», может стать полноценным игроком лондонского клуба, сообщает The Telegraph.

В арендном соглашении француза с «молотобойцами» прописана опция выкупа за 13 миллионов евро, которая в ближайшее время будет активирована.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес планирует сделать его основным вратарем в следующем сезоне.

29-летний Альфонс Ареола принял участие в 14 матчах в текущем сезоне, пропустив в них 11 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

Альфонс Ареола
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
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 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
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 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
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 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
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18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
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 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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Астон Вилла – Бернли
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Лидс – Арсенал
 1 : 4
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 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
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Саутгемптон – Брентфорд
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12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
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20.04 21:45
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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

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Ливерпуль

 7
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Эзри Конса

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 23 1 3
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