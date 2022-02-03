Гринвуд усилил меры безопасности в своем особняке, наняв двух телохранителей и установив систему видеонаблюдения

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд усилил меры безопасности в своем особняке после того, как был отпущен под залог, сообщает Daily Mail 3 февраля.

По информации источника, в особняке, аренда которого обходится 20-летнему англичанину в 14 тысяч фунтов в месяц, появились два частных телохранителя.

Также в особняке нападающего была установлена домашняя систему видеонаблюдения, в которой восемь камер.

30 января Гринвуда арестовали после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев в Instagram. «Манчестер Юнайтед» отстранил его от матчей и тренировок.