Форвард «Манчестер Юнайтед» Гринвуд арестован по обвинению в изнасиловании и избиении бывшей девушки

Полиция арестовала форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, сообщает АР. Его подозревают в избиении и изнасиловании бывшей девушки.

Ранее стало известно, что до выяснения обстоятельств клуб отстранил игрока от тренировок и матчей. Клуб также заявил, что не одобряет любые формы насилия.

Полиция Манчестера подтвердила новость об аресте. Футболист останется под стражей, его допросят по этому делу. Полицейские начали расследование случившегося, изучив заявления экс-подруги игрока.

Ранее бывшая девушка игрока модель Харриет Робсон обвинила Гринвуда в том, что он ее бил и насиловал. Она продемонстрировала в соцсетях доказательства избиения.