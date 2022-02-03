Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на фото и аудио, опубликованные девушкой Гринвуда

Игроки и тренеры «Манчестер Юнайтед» были шокированы фотографиями и аудиозаписями, опубликованным девушкой нападающего команды Мэйсона Гринвуда Харриет Робсон, сообщает Daily Mail 3 февраля.

По информации источника, 31 января главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник провел переговоры со спортивным директором клуба Джоном Мерто. Рангник и Мерто обсуждали ситуацию с 20-летним англичанином, а также говорили о том, которое случившееся может повлиять на игроков.

Напомним, нападающего арестовали по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. Вчера, 2 февраля, Гринвуда выпустили под залог, но, несмотря на это, он не будет тренироваться и играть за «Манчестер Юнайтед».