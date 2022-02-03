Девушка Гринвуда выступила с заявлением по поводу ситуации с форвардом «Манчестер Юнайтед»

Гарриет Робсон, девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда выступила с заявлением по поводу ситуации с форвардом.

«Я благодарна всем, кто присылал мне сообщения со словами поддержки. Последние несколько дней были для меня очень трудными, сейчас я беру паузу и перестаю вести социальные сети до того момента, пока полиция не завершит расследование», — написала у себя в Instagram Робсон.

30 января Робсон обвинила Гринвуда в том, что футболист бил и насиловал ее. В тот же день 20-летний англичанин был арестован. Вчера, 2 февраля его выпустили под залог. «Манчестер Юнайтед» отстранил форварда от тренировок с командой.