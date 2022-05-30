Новые владельцы «Челси» проведут реконструкцию «Стэмфорд Бридж»

Новый владелец «Челси» Тодд Боэли и его консорциум обязались вложить средства в проведение реконструкции домашнего стадиона команды — «Стэмфорд Бридж», сообщает сайт клуба.

Сделка по передаче «Челси» из собственности российского бизнесмена Романа Абрамовича консорциуму Боэли официально завершилась в понедельник.

Российский миллиардер Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В конце февраля он заявил, что передал полномочия по управлению клубом попечителям благотворительного фонда «Челси», а 2 марта объявил о намерении продать команду.

«Челси» 7 мая сообщил, что согласовал условия сделки с консорциумом Боэли. Сумма сделки составляет 4 миллиарда фунтов стерлингов.