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Сегодня, 20:17

«Ньюкасл» объявил имя нового спортивного директора клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Дэн Ансуорт занял должность спортивного директора «Ньюкасла», сообщает сайт клуба.

До этого он занимал должность технического директора «Брайтона». Он покинул прежний клуб в феврале.

При этом у него был действующий контракт до ноября 2022 года. Ранее появлялась информация, что «сороки ведут переговоры с «Брайтоном», чтобы клуб разрешил ему заступить на новую должность.

ФК Ньюкасл Юнайтед
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 Челси 38 21 11 6 76-33 74
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 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
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6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Сон Хын Мин

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
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Манчестер Юнайтед

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Рис Джеймс

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Челси

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Лестер

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И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

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