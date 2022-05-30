«Ньюкасл» объявил имя нового спортивного директора клуба

Дэн Ансуорт занял должность спортивного директора «Ньюкасла», сообщает сайт клуба.

До этого он занимал должность технического директора «Брайтона». Он покинул прежний клуб в феврале.

При этом у него был действующий контракт до ноября 2022 года. Ранее появлялась информация, что «сороки ведут переговоры с «Брайтоном», чтобы клуб разрешил ему заступить на новую должность.