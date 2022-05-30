«Манчестер Юнайтед» готов сделать Френки де Йонга самым высокооплачиваемым игроком команды

Руководство «Манчестер Юнайтед» пытается заполучить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает Fichajes.

Новый тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде де Йонга. Он упрашивает руководство переманить футболиста в команду всеми способами.

Боссы «Ман Юнайтед» готовы сделать 25-летнего футболиста самым выскооплачиваемым игроком в команде.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.