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Сегодня, 18:48

«Манчестер Юнайтед» готов сделать Френки де Йонга самым высокооплачиваемым игроком команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «Манчестер Юнайтед» пытается заполучить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает Fichajes.

Новый тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде де Йонга. Он упрашивает руководство переманить футболиста в команду всеми способами.

Боссы «Ман Юнайтед» готовы сделать 25-летнего футболиста самым выскооплачиваемым игроком в команде.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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 Челси 38 21 11 6 76-33 74
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 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
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 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
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 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
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 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
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 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
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 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
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 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
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 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

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И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

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 27 1 9
Поль Погба

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 20 1 7
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