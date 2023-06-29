«Милан» сегодня должен объявить о переходе Лофтуса-Чика
Сегодня, 29 июня, «Милан» должен объявить о трансфере полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
27-летний футболист уже прошел медицинское обследование. «Челси» за трансфер Лофтуса-Чика получит 16 миллионов евро. Еще 4 миллиона лондонцы смогут заработать в виде бонусов.
В сезоне-2022/23 англичанин сыграл 33 матча за «Челси», отдав две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока — 25 миллионов евро.
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|Арсенал
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3
|МЮ
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|0
|0-0
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|0
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|0
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11
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12
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13
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
|0
|0
|0-0
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20
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|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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