«Милан» сегодня должен объявить о переходе Лофтуса-Чика

Сегодня, 29 июня, «Милан» должен объявить о трансфере полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

27-летний футболист уже прошел медицинское обследование. «Челси» за трансфер Лофтуса-Чика получит 16 миллионов евро. Еще 4 миллиона лондонцы смогут заработать в виде бонусов.