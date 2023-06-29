Полузащитник «Ливерпуля» Карвалью прошел медосмотр перед арендой в «Лейпциг»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью близок к переходу на правах аренды в «Лейпциг», сообщает Sky Sport.

По информации источника, 20-летний португалец уже прошел медосмотр перед оформлением аренды в немецкий клуб. Ранее сообщалось, что в соглашении не будет предусмотрена опция выкупа.

Карвалью выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. Он провел за мерсисайдцев 21 матч, отметившись тремя забитыми мячами.