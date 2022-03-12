Хет-трик Криштиану Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Тоттенхэмом»

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии победил «Тоттенхэм» со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Все три гола в составе «МЮ» забил Криштиану Роналду. У гостей с пенальти отличился Харри Кейн. Еще один мяч записан как автогол Хари Магуайра.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на четвертое место в таблице АПЛ. «Тоттенхэм» — седьмой.

Добавим, что 37-летний Роналду побил мировой рекорд по количеству голов в профессиональной карьере в официальных матчах.