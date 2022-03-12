«Манчестер Юнайтед» стал первым клубов в истории АПЛ, который выиграл дома 400 раз

В Англии состоялся матч 29-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:2.

«Манчестер Юнайтед» добился 400-й домашней победы в АПЛ быстрее остальных клубов.

Это был 572-й матч «МЮ» на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ. В них клуб одержал 400 побед, 108 раз сыграл вничью, потерпел 64 поражения.