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Сегодня, 21:27

Криштиану Роналду побил мировой рекорд по количеству голов в профессиональной карьере в официальных матчах

Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оформил дубль в первом тайме матча 29-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

Таким образом, он побил рекорд форварда Йозефа Бицана по количеству голов в профессиональной карьере.

На данный момент в активе португальца 806 мячей в карьере (691 — за клубы, 115 — за национальную команду).

По данным Международной федерации футбола (ФИФА) в активе Бицана 805 голов. При этом в Чешской футбольной ассоциации утверждают, что Бицан забил 821 мяч в официальных матчах.

37-летний Роналду на клубном уровне также выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал», итальянский «Ювентус».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Тоттенхэм 1
2-й тайм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 27 16 8 3 56-19 56
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 28 13 4 11 28-23 43
9
 Астон Вилла 27 11 3 13 40-37 36
10
 Саутгемптон 28 8 11 9 35-43 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 27 7 10 10 32-47 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
19
 Уотфорд 28 5 4 19 27-54 19
20
 Норвич 28 4 5 19 17-61 17
Результаты / календарь
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38 тур
12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 - : -
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 - : -
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
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Кр. Пэлас – Ман. Сити
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Ливерпуль

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Ливерпуль

 12
П
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Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

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 14 1 5
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