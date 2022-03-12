Криштиану Роналду побил мировой рекорд по количеству голов в профессиональной карьере в официальных матчах

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оформил дубль в первом тайме матча 29-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

Таким образом, он побил рекорд форварда Йозефа Бицана по количеству голов в профессиональной карьере.

На данный момент в активе португальца 806 мячей в карьере (691 — за клубы, 115 — за национальную команду).

По данным Международной федерации футбола (ФИФА) в активе Бицана 805 голов. При этом в Чешской футбольной ассоциации утверждают, что Бицан забил 821 мяч в официальных матчах.

37-летний Роналду на клубном уровне также выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал», итальянский «Ювентус».