«Лестер» сохранит зарплату всем сотрудникам клуба
10 апреля 2020, 23:43
«Лестер» не будет отправлять сотрудников в отпуск без содержания из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте команды.
Клуб намерен сохранить весь постоянный персонал и не будет использовать правительственную программу сохранения рабочих мест. Все сотрудники, не принимающие участия в матчах, будут получать зарплату до конца сезона.
Ранее от госпрограммы отказались «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
По последним данным, в Великобритании число зараженных коронавирусом составляет 73 758, умерло 8 958 человек, выздоровели 135.
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