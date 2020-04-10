«Лестер» сохранит зарплату всем сотрудникам клуба

«Лестер» не будет отправлять сотрудников в отпуск без содержания из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте команды.

Клуб намерен сохранить весь постоянный персонал и не будет использовать правительственную программу сохранения рабочих мест. Все сотрудники, не принимающие участия в матчах, будут получать зарплату до конца сезона.

Ранее от госпрограммы отказались «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

По последним данным, в Великобритании число зараженных коронавирусом составляет 73 758, умерло 8 958 человек, выздоровели 135.