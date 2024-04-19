L'Equipe: Зидан не ведет переговоры с «Баварией» и следит за ситуацией в «МЮ»

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед», утверждает L'Equipe.

По информации источника, 51-летний француз не ведет переговоры с «Баварией», о которых сообщалось ранее. Утверждается, что Зидан внимательно следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед», который по итогам сезона может покинуть Эрик тен Хаг.

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он во второй раз покинул «Реал». Он дважды возглавлял мадридцев — с 2016 по 2018 годы и с 2019-го по 2021-й.