L'Equipe: Зидан не ведет переговоры с «Баварией» и следит за ситуацией в «МЮ»
Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед», утверждает L'Equipe.
По информации источника, 51-летний француз не ведет переговоры с «Баварией», о которых сообщалось ранее. Утверждается, что Зидан внимательно следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед», который по итогам сезона может покинуть Эрик тен Хаг.
Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он во второй раз покинул «Реал». Он дважды возглавлял мадридцев — с 2016 по 2018 годы и с 2019-го по 2021-й.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
2
|Арсенал
|32
|22
|5
|5
|75-26
|71
|
3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|
4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68-49
|63
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52-58
|48
|
9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61-52
|47
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46-51
|43
|
12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49-51
|42
|
13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47-57
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37-54
|33
|
15
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47-58
|32
|
16
|Эвертон
|32
|9
|8
|15
|32-48
|29
|
17
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|42-58
|26
|
18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46-70
|25
|
19
|Бернли
|33
|4
|8
|21
|33-68
|20
|
20
|Шеффилд Юн.
|32
|3
|7
|22
|30-84
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|- : -
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|- : -
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|- : -
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|- : -
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|- : -
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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