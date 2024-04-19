Гвардиола: «Палмер два сезона просил дать ему уйти. Что мы могли сделать?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике «Челси» Коуле Палмере.

«Коул — исключительный игрок. Я много раз говорил, что не давал ему тех игровых минут, которые, возможно, Палмер заслуживал, и теперь они есть у него в «Челси». Он два сезона просил ему уйти. Что мы могли сделать?» — цитирует Гвардиолу ESPN.

Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» 1 сентября прошлого года. В составе синих он провел 38 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до конца июня 2030 года.

Лондонцы идут на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 47 очков в 31 матче.