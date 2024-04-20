«Манчестер Юнайтед» получит за Санчо дополнительные 4 миллиона евро, если «Боруссия» выйдет в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» может получить дополнительные 4 миллиона евро от «Боруссии» за Джейдона Санчо, сообщает Times.

По сведениям источника, эти средства манкунианцы получат, если дортмундская команда выйдет в Лигу чемпионов.

«Боруссия» арендовала Санчо в январе 2024 года. На счету 24-летнего англичанина 2 гола и 2 результативные передачи в 14 матчах за немецкий клуб.