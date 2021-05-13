Игроков «Ливерпуля» доставили на «Олд Траффорд» в автобусах без клубной символики под конвоем полиции

Футболисты, тренерский штаб и персонал «Ливерпуля» прибыли на стадион «Олд Траффорд», на котором должен состояться перенесенный матч 34-го тура с «Манчестер Юнайтед».

Представителей мерсисайдцев доставили на стадион в черных автобусах без клубной символики в сопровождении полицейского конвоя.

These are the Liverpool FC buses coming into Old Trafford with their police escort pic.twitter.com/cZtwGnyLO1 — Sam Wallace (@SamWallaceTel) May 13, 2021

The Liverpool team coach has belatedly arrived at Old Trafford #LFC pic.twitter.com/FdWm9KcONK — James Pearce (@JamesPearceLFC) May 13, 2021

The Liverpool team have arrived at Old Trafford for their big game with Manchester United ?



? Watch on Sky Sports PL pic.twitter.com/3UiXGqlYtQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 13, 2021

Ранее болельщики «Манчестер Юнайтед» заблокировали клубный автобус «Ливерпуля» на пути к стадиону. Фанаты «МЮ» устраивают очередную акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен был состояться 2 мая, но он был перенесен из-за того, что болельщики хозяев прорвались на поле. Встречу перенесли на сегодняшний день, 13 мая, начало запланировано на 22.15 (мск).