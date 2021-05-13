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Игроков «Ливерпуля» доставили на «Олд Траффорд» в автобусах без клубной символики под конвоем полиции

20:58
Фанаты «Манчестер Юнайтед» протестуют против руководства клуба. Фото AFP
Фанаты «Манчестер Юнайтед» протестуют против руководства клуба. Фото AFP
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Футболисты, тренерский штаб и персонал «Ливерпуля» прибыли на стадион «Олд Траффорд», на котором должен состояться перенесенный матч 34-го тура с «Манчестер Юнайтед».

Представителей мерсисайдцев доставили на стадион в черных автобусах без клубной символики в сопровождении полицейского конвоя.

Ранее болельщики «Манчестер Юнайтед» заблокировали клубный автобус «Ливерпуля» на пути к стадиону. Фанаты «МЮ» устраивают очередную акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен был состояться 2 мая, но он был перенесен из-за того, что болельщики хозяев прорвались на поле. Встречу перенесли на сегодняшний день, 13 мая, начало запланировано на 22.15 (мск).

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