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Фанаты

Фанаты захватили «Олд Траффорд» и сорвали матч «МЮ» с «Ливерпулем». Протесты против владельцев вышли на новый уровень

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
2 мая 2021, 18:50
2 мая. Манчестер. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Болельщики «МЮ» на стадионе «Олд Траффорд». Фото AFP Болельщики «МЮ» у стадиона «Олд Траффорд». Фото AFP Болельщики «МЮ» и полиция на стадионе «Олд Траффорд». Фото AFP Болельщики «МЮ» на стадионе «Олд Траффорд». Фото AFP
2 мая. Манчестер. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Болельщики «МЮ» на стадионе «Олд Траффорд». Фото AFP
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Перед центральным матчем тура АПЛ в Манчестере было жарко.
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
Исполнительный директор &laquo;МЮ&raquo; Эд&nbsp;Вудворд.Американский банк, который хотел взорвать европейский футбол. Он регулярно оказывался в центре скандалов

После истории с неудавшимся запуском Суперлиги ненависть болельщиков «Манчестер Юнайтед» к владеющему клубом семейству Глэйзер вышла на новый уровень. Началось все с протестов около стадиона «Олд Траффорд», где требовали ухода и собственника «красных дьяволов», и исполнительного директора Эда Вудворда. Его дом, кстати, еще в прошлом году подвергся атаке со стороны болельщиков, и скорый уход менеджера со своего поста привел всех в восторг.

Однако фанаты не успокоились и в преддверии матча с «Ливерпулем» прорвались на «Олд Траффорд». Да не просто провались — около двухсот человек оказались на поле. Еще одна акция протеста прошла рядом с гостиницей, где остановилась команда. Клубный автобус не мог выехать на игру.

Как и на предыдущих мероприятиях, снова использовались файеры и дым желтого и зеленого цвета. В таких «Юнайтед» играл еще под названием «Ньютон Хит», и, подчеркивая верность традициям, эту расцветку используют на всех протестных мероприятиях с тех пор, как Глэйзеры купили клуб.

Перед въездом на стадион болельщики окружили машины главного арбитра Майкла Оливера и бывшего игрока «МЮ» Гари Невилла, который сейчас работает экспертом на телеканале Sky Sports и должен был работать на матче. Но никакого напряжения там не было. Тем более в случае с Невиллом, который не просто экс-капитан и кумир для фанатов. С момента запуска Суперлиги он был одним из самых жестких критиков проекта и несколько раз поднимал вопрос наказания владельцев клубов-заговорщиков. Сейчас же он подтвердил, что остается сторонником идеи, что у шестерки бунтарей должны появиться новые собственники.

В целом сегодняшние процессы прошли без катастрофических последствий, хотя горячие головы в толпе нашлись. Например, в сторону презентационной платформы телевизионного вещателя был брошен файер, а сотрудникам арены пришлось убирать с поля несколько выломанных кресел. Порядка шести участников вторжения пробрались в туннель, который ведет к раздевалкам, однако, как заявили представители «МЮ», в святая святых никто не врывался и дверей не ломал.

Тем не менее организаторами было принято решение отложить начало матча по соображениям безопасности. Сейчас руководство АПЛ, телевидение и представители клубов решают, в какое время будет дан стартовый свисток и состоится ли игра в воскресенье. Лига намерена провести матч сегодня — в раздевалки никто не заходил, а значит, ковид-протокол не нарушен. Однако, как сообщает Sky Sports, по состоянию на 18.30 мск команды еще находились в отеле.

Позже, 2 мая стало известно, что встреча между «МЮ» и «Ливерпулем» не состоится сегодня из-за соображений безопасности. Время переноса будет утверждено после обсуждения даты с АПЛ.

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