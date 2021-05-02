Фанаты захватили «Олд Траффорд» и сорвали матч «МЮ» с «Ливерпулем». Протесты против владельцев вышли на новый уровень

Перед центральным матчем тура АПЛ в Манчестере было жарко.

После истории с неудавшимся запуском Суперлиги ненависть болельщиков «Манчестер Юнайтед» к владеющему клубом семейству Глэйзер вышла на новый уровень. Началось все с протестов около стадиона «Олд Траффорд», где требовали ухода и собственника «красных дьяволов», и исполнительного директора Эда Вудворда. Его дом, кстати, еще в прошлом году подвергся атаке со стороны болельщиков, и скорый уход менеджера со своего поста привел всех в восторг.

Однако фанаты не успокоились и в преддверии матча с «Ливерпулем» прорвались на «Олд Траффорд». Да не просто провались — около двухсот человек оказались на поле. Еще одна акция протеста прошла рядом с гостиницей, где остановилась команда. Клубный автобус не мог выехать на игру.

BREAKING: Manchester United's game against Liverpool has been delayed after fans invaded the pitch at Old Trafford in a protest against the club's owners.



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Как и на предыдущих мероприятиях, снова использовались файеры и дым желтого и зеленого цвета. В таких «Юнайтед» играл еще под названием «Ньютон Хит», и, подчеркивая верность традициям, эту расцветку используют на всех протестных мероприятиях с тех пор, как Глэйзеры купили клуб.

Перед въездом на стадион болельщики окружили машины главного арбитра Майкла Оливера и бывшего игрока «МЮ» Гари Невилла, который сейчас работает экспертом на телеканале Sky Sports и должен был работать на матче. Но никакого напряжения там не было. Тем более в случае с Невиллом, который не просто экс-капитан и кумир для фанатов. С момента запуска Суперлиги он был одним из самых жестких критиков проекта и несколько раз поднимал вопрос наказания владельцев клубов-заговорщиков. Сейчас же он подтвердил, что остается сторонником идеи, что у шестерки бунтарей должны появиться новые собственники.

I'm in Old Trafford right now, below are some pictures I took from my Camera a while ago. Manchester United fans are protesting against the Glazers and preventing Liverpool match from taking place. #MUNLIV pic.twitter.com/nvCsJ0woRq — 9th Wonder of The World ? (@Tonydoo_Visuals) May 2, 2021

В целом сегодняшние процессы прошли без катастрофических последствий, хотя горячие головы в толпе нашлись. Например, в сторону презентационной платформы телевизионного вещателя был брошен файер, а сотрудникам арены пришлось убирать с поля несколько выломанных кресел. Порядка шести участников вторжения пробрались в туннель, который ведет к раздевалкам, однако, как заявили представители «МЮ», в святая святых никто не врывался и дверей не ломал.

Тем не менее организаторами было принято решение отложить начало матча по соображениям безопасности. Сейчас руководство АПЛ, телевидение и представители клубов решают, в какое время будет дан стартовый свисток и состоится ли игра в воскресенье. Лига намерена провести матч сегодня — в раздевалки никто не заходил, а значит, ковид-протокол не нарушен. Однако, как сообщает Sky Sports, по состоянию на 18.30 мск команды еще находились в отеле.

BREAKING: @SkySportsNews is reporting that the Manchester United v Liverpool match referee has been turned away from Old Trafford where a protest against the Glazer family is taking place.



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Позже, 2 мая стало известно, что встреча между «МЮ» и «Ливерпулем» не состоится сегодня из-за соображений безопасности. Время переноса будет утверждено после обсуждения даты с АПЛ.