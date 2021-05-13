«Астон Вилла» сыграла вничью с «Эвертоном» в домашнем матче АПЛ
«Астон Вилла» сыграла вничью с «Эвертоном» (0:0) в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Англии.
С 89-й минуты хозяева играли в меньшинстве, прямую красную карточку получил защитник Тайрон Мингс.
«Эвертон» набрал 58 очков и занимает восьмое место. У «Астон Вилла» 49 очков и 11-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
19-й тур
«Астон Вилла» — «Эвертон» — 0:0
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш (Эль-Мохамади, 45), Конса, Баркли (Рэмси, 65), Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Грилиш, 72), Эль-Гази, Дэвис.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Ивоби, 74), Динь, Кин, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Андре Гомеш, 67), Аллан, Дукуре, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Предупреждения: Траоре, 43. Сигурдссон, 55. Макгинн, 90.
Судья: Аткинсон (Англия).
13 мая. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
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