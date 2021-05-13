Перенесенный матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» вновь находится под угрозой срыва из-за фанатских беспорядков.

Болельщики «красных дьяволов» заблокировали автобус с футболистами «Ливерпуля» на подъезде к стадиону «Олд Траффорд», на котором должна состояться встреча. Позднее на место прибыли сотрудники полиции, которые расчистили путь для автобуса.

The Liverpool team bus has been blocked while on the way to Old Trafford.



(h/t @RedIssue) pic.twitter.com/uPfqnEjVTr — ESPN FC (@ESPNFC) May 13, 2021

Кроме того, около стадиона собралась толпа протестующих, которые требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Protesters arriving at Old Trafford ahead of Man United's attempted rescheduled game against Liverpool pic.twitter.com/h4MnCn4Qyt — Rob Harris (@RobHarris) May 13, 2021

Изначально матч был назначен на 2 мая, но он был перенесен из-за того, что болельщики «МЮ» прорвались на стадион и устроили акцию протеста против владельцев клуба.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен состояться сегодня, 13 мая. Начало встречи запланировано на 22.15 (мск).