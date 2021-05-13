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Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» вновь находится под угрозой срыва из-за протестов болельщиков «МЮ»

20:15
Болельщики «Манчестер Юнайтед» несут баннер с требованием об уходе семьи Глейзеров из клуба. Фото https://twitter.com/RobHarris Болельщики взорвали дымовые шашки около стадиона «Олд Траффорд». Фото https://twitter.com/RobHarris
Болельщики «Манчестер Юнайтед» несут баннер с требованием об уходе семьи Глейзеров из клуба. Фото https://twitter.com/RobHarris
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Перенесенный матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» вновь находится под угрозой срыва из-за фанатских беспорядков.

Болельщики «красных дьяволов» заблокировали автобус с футболистами «Ливерпуля» на подъезде к стадиону «Олд Траффорд», на котором должна состояться встреча. Позднее на место прибыли сотрудники полиции, которые расчистили путь для автобуса.

Кроме того, около стадиона собралась толпа протестующих, которые требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Изначально матч был назначен на 2 мая, но он был перенесен из-за того, что болельщики «МЮ» прорвались на стадион и устроили акцию протеста против владельцев клуба.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен состояться сегодня, 13 мая. Начало встречи запланировано на 22.15 (мск).

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