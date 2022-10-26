Главный тренер «Спортинга»: «У нас нет денег, чтобы платить Роналду зарплату»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим назвал причину, по которой клуб не сможет вернуть форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в свои ряды.

«Все в «Спортинге» мечтают о его возвращении, но мы не можем позволить себе такой трансфер. У нас нет денег, чтобы платить ему зарплату», — приводит слова специалиста TalkSport.

Роналду является воспитанником «Спортинга». Португалец покинул родной клуб в 2003-м году.

Летом 37-летний португалец хотел покинуть английский клуб, так как хотел выступать за команду, которая играет в Лиге чемпионов.