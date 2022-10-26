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Сегодня, 22:15

Футболка Агуэро, в которой он забил «золотой гол» за «Манчестер Сити», выставлена на аукцион

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболка, в которой бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил свой самый знаменитый гол, была выставлена на аукцион, сообщает BBC.

Речь идет о победном для «Сити» голе в компенсированное время матча против «Куинз Парк Рейнджерс» 13 мая. Забитый Агуэро гол принес «горожанам» их первый за 44 года титул.

В следующем месяце эта футболка с 16-м номером уйдет с молотка. Стартовая цена лота составляет 20 тысяч фунтов стерлингов.

Изначально эту футболку себе выпросил Марио Балотелли, партнер Агуэро по «Сити», но забыл ее на стадионе, после чего она досталась бывшему китмену «горожан», который в свою очередь безвозмездно передал ее в Национальную коллекцию футбольных футболок.

Вырученные с продажи футболки деньги пойдут на благотворительность.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона 0
Бавария 2
Перерыв

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Марио Балотелли
Серхио Агуэро
ФК Куинз Парк Рейнджерс (КПР)
ФК Манчестер Сити
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
12
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
13
 Борнмут 12 3 4 5 10-25 13
14
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
15
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
16
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
17
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 00:00
Ливерпуль – Лидс
 - : -
29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 - : -
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 - : -
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 - : -
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.10 17:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
30.10 19:30
МЮ – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 9 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 11 1 1
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