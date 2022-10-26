Варан не сыграет за «Манчестер Юнайтед» до чемпионата мира

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан не выйдет на поле до чемпионата мира, сообщает BBC.

Француз получил повреждение в матче чемпионата Англии против «Челси» (1:1). Варан надорвал мышцы задней поверхности бедра.

Ранее сообщалось, что участие француза на ЧМ-2022 для него остается под вопросом.

Варан уже пропускал крупный турнир из-за травмы — он не помог сборной Франции на Евро-2016.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.