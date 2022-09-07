«Челси» уволил Тухеля после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов

«Челси» объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

«Группа новых владельцев достигла срока в 100 дней с момента начала управления клубом. Мы продолжаем непростую работу про продвижению клуба вперед и считаем, что сейчас самый подходящий момент для изменений. Тренерский штаб продолжит готовить команду к предстоящим матчам, пока руководство будет искать нового главного тренера», — говорится в заявлении «синих».

49-летний немец возглавлял лондонскую команду с января 2021 года, вместе с ней он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Вчера, 6 сентября, «Челси» проиграл загребскому «Динамо» (0:1) на выезде в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.