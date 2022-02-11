Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен поделился воспоминаниями об остановке сердца, которую он пережил в матче Дания — Финляндия на Евро-2020.

«Я ушел из этого мира на пять минут — до того момента, пока мое сердце не завели снова. Я помню абсолютно все за исключением этих пяти минут. Мне потом сказали, что прошло 5 минут. А так, я помню все — как на меня вбросили из аута, как мяч ударился о мое колено. Что произошло дальше — я уже не знаю.



Затем я очнулся, а вокруг меня было много людей, я почувствовал, что кто-то давит мне на грудную клетку, чтобы я вновь задышал. Я открыл глаза и увидел всех этих людей рядом со мной и не понял, что происходило. На тот момент я вообще не представлял, что случилось. Я думал: «Что-то случилось с моими ногами? Я сломал спину? Могу ли я поднять ногу?» В общем, я просто пытался понять, что случилось. Потом в больнице я услышал, как кто-то сказал: «Как долго он был в отключке?», а кто-то ответил: «Пять минут». Вот тогда я впервые услышал, что же произошло», — сказал в интервью BBC Эриксен.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) у 29-летнего датчанина случился сердечный приступ. Позже ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

31 января 2022 года Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на один год.