Матч против «Лестера» стал для защитника «Ливерпуля» Александр-Арнолда 150-м в АПЛ

Матч 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» (2:0) стал для защитника мерсисайдцев Трента Александр-Арнолда 150-м в лиге.

23-летний англичанин — воспитанник «Ливерпуля». Футболист дебютировал в АПЛ 14 декабря 2016 года в игре с «Миддлсбро» (3:0).

На счету Трента Александр-Арнолда 10 голов и 43 результативных передачи в 150 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ.