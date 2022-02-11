Игроки «Вест Хэма» поддерживают Зума после инцидента с кошкой

Игроки «Вест Хэма» находятся на стороне защитника Курта Зума в ситуации с кошкой. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, его партнеры по команде считают реакцию общественности чрезмерной.

7 февраля появилось видео, как 27-летний француз бьет свою кошку. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у футболиста.

9 февраля «Вест Хэм» оштрафовал защитника на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным. Также с Зума прекратил сотрудничество adidas.