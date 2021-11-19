Де Брейне сдал положительный тест на коронавирус
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне сдал положительный тест на коронавирус. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, сообщает BBC.
Пока неизвестно, сколько именно времени пропустит футболист.
В этом сезоне 30-летний хавбек принял участие в 8 матчах АПЛ, в которых забил 2 гола. В следующем туре чемпионата Англии «Сити» 21 ноября сыграет против «Эвертона».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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