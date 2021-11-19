Гвардиола отказался комментировать слухи о возможном уходе Стерлинга

Главный тренер «Манчестер Сити» попросил больше не задавать ему вопросы о возможном уходе нападающего Рахима Стерлинга из команды.

«Не спрашивайте меня об этом до открытия трансферного окна. Сейчас я сосредоточен только на игре и результатах команды. То же самое можно сказать и о Рахиме. Не хочу отвечать на эти вопросы, потому что не знаю, что произойдет в будущем», — цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее появилась информация, что «Барселона» хочет арендовать вингера.

В сезоне-2021/22 Стерлинг сыграл за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.