Шесть клубов претендуют на Лингарда

Полузащитник Джесси Лингард отказывается вести переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте. На него претеyдуют как минимум шесть клубом, сообщает ESPN.

На футболиста претендуют «Барселона», «Милан», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Эвертон» и «Тоттенхэм». Все эти клубы будут готовы подписать игрока следующим летом на правах свободного агента.

Контракт Лингарда с «МЮ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее появилась информация, что «красные дьяволы» согласны продать игрока, если получат предложение в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2021/22 Лингард принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», проведя на поле в сумме 154 минуты. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.