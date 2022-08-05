Фердинанд о Роналду: «Этот старикашка гарантирует «МЮ» голы каждый сезон»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что клуб не сможет заменить форварда Криштиану Роналду.

«Люди говорят, что нужно отпустить Роналду… Что ж, сначала пригласите кого-нибудь, кто сможет забить 24-25 голов. Даже если он будет умолять уйти, они просто не могут его отпустить. Я не считаю, что это неправильно.

Очень легко сказать: «Нужно избавиться от Роналду, вокруг него — цирк, он привлекает слишком много внимания…» Возможно, он привлекает немного больше внимания, чем хочет клуб, но этот старикашка гарантирует голы каждый сезон», — приводит слова Фердинанда William Hill.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.