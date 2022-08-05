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Фердинанд о Роналду: «Этот старикашка гарантирует «МЮ» голы каждый сезон»

Рио Фердинанд считает, что «МЮ» не сможет заменить Криштиану Роналду
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что клуб не сможет заменить форварда Криштиану Роналду.

«Люди говорят, что нужно отпустить Роналду… Что ж, сначала пригласите кого-нибудь, кто сможет забить 24-25 голов. Даже если он будет умолять уйти, они просто не могут его отпустить. Я не считаю, что это неправильно.

Очень легко сказать: «Нужно избавиться от Роналду, вокруг него — цирк, он привлекает слишком много внимания…» Возможно, он привлекает немного больше внимания, чем хочет клуб, но этот старикашка гарантирует голы каждый сезон», — приводит слова Фердинанда William Hill.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://news.williamhill.com/football/ferdinand-ronaldo-man-united-transfer-future/
Криштиану Роналду
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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