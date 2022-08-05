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Демба Ба мог войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» при Рангнике

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Челси» Демба Ба рассказал, что едва не стал тренером в «Манчестер Юнайтед».

Его звал в свой штаб Ральф Рангник, тренировавший «Юнайтед» во второй половине прошлого сезона. Однако 37-летнему сенегальцу не удалось получить разрешение на работу в Англии.

«Когда Ральф был назначен, он позвонил мне и сказал, что хочет взять меня в свой штаб. Он сказал: «Ты знаешь премьер-лигу, знаешь игроков, ты близок к нам по взглядам, ты говоришь по-английски и по-немецки, и ты можешь стать связующим звеном между командой и тренерским штабом.

Это была работа на шесть месяцев, но этого не случилось, потому что мне не одобрили визу», — цитирует Ба Manchester Evening News.

ФК Манчестер Юнайтед
Демба Ба
Ральф Рангник
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