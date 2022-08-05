Демба Ба мог войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» при Рангнике
Экс-нападающий «Челси» Демба Ба рассказал, что едва не стал тренером в «Манчестер Юнайтед».
Его звал в свой штаб Ральф Рангник, тренировавший «Юнайтед» во второй половине прошлого сезона. Однако 37-летнему сенегальцу не удалось получить разрешение на работу в Англии.
«Когда Ральф был назначен, он позвонил мне и сказал, что хочет взять меня в свой штаб. Он сказал: «Ты знаешь премьер-лигу, знаешь игроков, ты близок к нам по взглядам, ты говоришь по-английски и по-немецки, и ты можешь стать связующим звеном между командой и тренерским штабом.
Это была работа на шесть месяцев, но этого не случилось, потому что мне не одобрили визу», — цитирует Ба Manchester Evening News.
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8
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11
|Ньюкасл
|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
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|0-0
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20
|Нот. Форест
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|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
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|
МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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