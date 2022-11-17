Александр Глеб – о конфликте Роналду с «МЮ»: «Некрасиво, когда ты публично критикуешь тренера»

Бывший футболист «Арсенала» Александр Глеб высказался об интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который публично раскритиковал тренерский штаб «МЮ» и весь клуб.

«Не есть хорошо, когда такое происходит. Криштиану — великий футболист, который добился очень многого. Роналду и Месси поделили все титулы поколения на двоих за десятилетие. Конечно, это некрасиво очень, когда ты публично критикуешь тренера, допустим, если он даже тебе не нравится.

В любом случае, клуб не показывает результат, «Манчестер Юнайтед» сейчас уровнем чуть выше среднего. Это не та команда, которая была при сэре Алексе Фергюсоне, после его ухода даже близко не подходили к этой планке. Сейчас что у них ни делается, то ошибка. После ухода Фергюсона они сделали много ошибок, пока не могут себя найти, найти правильные решения» — сказал Глеб Metaratings.ru.

37-летний португалец дал большое интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал клуб и тренерский штаб «МЮ».

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Манчестер Юнайтед».