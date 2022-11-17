Александр Глеб оценил игру «Арсенала»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал игру «Арсенала» в этом сезоне.

Глеб сравнил команду Микеля Артеты с той, в которой он выступал во времена Арсена Венгера.

«У нас тоже была классная команда, но у нас конкуренция была выше. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» тех времен были гораздо сильнее. Сейчас у Абрамовича отобрали «Челси» и пошла чехарда, что положительно не сказывается на клубе, а «МЮ» допускает много ошибок. Огромный респект руководству «Арсеналу», доверяют тренеру, вот и результат. Молодцы, что еще тут сказать», — цитирует экс-хавбека Metaratings.ru.

«Арсенал» по итогам 14 туров АПЛ занимает первое место в турнирной таблице с 37 очками.