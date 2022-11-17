Окслейд-Чемберлен может вернуться в «Саутгемптон»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может вернуться в «Саутгемптон» в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

«Ливерпуль» готов расстаться с 29-летним футболистом, который не имеет постоянной игровой практики. Клуб с «Сент-Мэри» заинтересован в возвращении своего воспитанника.

Контракт Окслейда-Чемберлена с «красными» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Напомним, что полузащитник является воспитанником академии «святых», откуда в юном возрасте перебрался в «Арсенал».