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Сегодня, 12:14

Артета — о Суперлиге: «Нам нравится играть в Лиге чемпионов, и мы продолжим это делать»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о создании Суперлиги.

«С нашей стороны все предельно ясно: мы остаемся при той же позиции. Нам нравится играть в Лиге чемпионов, и мы продолжим это делать, наши планы не меняются», — приводит слова Артеты BBC Sport.

Ранее «Арсенал» опубликовал заявление об отказе участвовать в Суперлиге. Также отказались от участия «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Telegraph сообщал, что английские клубы могут отстранить от участия в национальном чемпионате, если они вступят в Суперлигу. По информации Reuters, АПЛ может оштрафовать эти команды на 29 миллионов евро и снять с них 30 очков.

Суперлига (футбол)
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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«Арсенал» отказался от участия в Суперлиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
3
 Астон Вилла 17 12 2 3 37-21 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
9
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 - : -
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 - : -
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 - : -
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 - : -
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
24.12 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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