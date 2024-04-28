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Сегодня, 09:19

Эмери: «Астон Вилле» нужно было больше владеть мячом, а против «Челси» это сложно»

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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о ничейном результате команды в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:2).

По ходу прошедшей встречи клуб из Бирмингема имел преимущество в два мяча.

«Конечно, я хочу большего. У «Челси» очень хорошие игроки, и результат в первом тайме был потрясающим. Мы хорошо оборонялись и не допустили много моментов, но, конечно, нам нужно было больше владеть мячом, а против «Челси» это сложно», — цитирует Эмери BBC.

 
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На данный момент «Астон Вилла» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 очков. Идущий 5-м «Тоттенхэм» отстает от «львов» на 7 очков. При этом «шпоры» имеют 3 матча в запасе. «Челси» располагается на 9-й строчке (48).

5 мая команда Эмери проведет выездную встречу с «Брайтоном», а лондонцы дома сыграют против «Тоттенхэма» (2 мая).

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Челси
Унаи Эмери
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Клопп прокомментировал ссору с Салахом во время матча против «Вест Хэма»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 34 24 5 5 82-26 77
2
 Ман. Сити 33 23 7 3 80-32 76
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 33 13 9 11 63-59 48
10
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
11
 Борнмут 34 12 9 13 49-60 45
12
 Брайтон 33 11 11 11 52-54 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
27.04 14:30
Вест Хэм – Ливерпуль
 2 : 2
27.04 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 1 : 1
27.04 17:00
МЮ – Бернли
 1 : 1
27.04 17:00
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
 5 : 1
27.04 17:00
Вулверхэмптон – Лутон Таун
 2 : 1
27.04 19:30
Эвертон – Брентфорд
 1 : 0
27.04 22:00
Астон Вилла – Челси
 2 : 2
28.04 16:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
28.04 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
28.04 18:30
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 29 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
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