«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем» и сократил отставание от «Арсенала» в таблице
«Манчестер Сити» на выезде победил «Ноттингем» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 2:0.
У гостей на 32-й минуте отличился Йошко Гвардиол, а на 71-й гол забил Эрлин Холанн. В обоих голевых эпизодах ассистировал Кевин Де Брейне.
Горожане набрали 79 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет одно очко, однако у команды Хосепа Гвардиолы еще матч в запасе.
«Ноттингем» (26 баллов) занимает 17-е место в чемпионате Англии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85-28
|80
|
2
|Ман. Сити
|33
|23
|7
|3
|80-32
|76
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|6
|9
|67-52
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63-59
|48
|
10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52-60
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37-48
|38
|
16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52-60
|35
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48-77
|25
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.04
|14:30
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|2 : 2
|27.04
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|1 : 1
|27.04
|17:00
|
МЮ – Бернли
|1 : 1
|27.04
|17:00
|
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
|5 : 1
|27.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лутон Таун
|2 : 1
|27.04
|19:30
|
Эвертон – Брентфорд
|1 : 0
|27.04
|22:00
|
Астон Вилла – Челси
|2 : 2
|28.04
|16:00
|
Борнмут – Брайтон
|3 : 0
|28.04
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|2 : 3
|28.04
|18:30
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|25
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|29
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8
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