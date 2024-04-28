«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем» и сократил отставание от «Арсенала» в таблице

«Манчестер Сити» на выезде победил «Ноттингем» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 2:0.

У гостей на 32-й минуте отличился Йошко Гвардиол, а на 71-й гол забил Эрлин Холанн. В обоих голевых эпизодах ассистировал Кевин Де Брейне.

Горожане набрали 79 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет одно очко, однако у команды Хосепа Гвардиолы еще матч в запасе.

«Ноттингем» (26 баллов) занимает 17-е место в чемпионате Англии.