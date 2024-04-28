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Сегодня, 20:26

«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем» и сократил отставание от «Арсенала» в таблице

Алина Савинова
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Игроки «Манчестер Сити».
Фото AFP

«Манчестер Сити» на выезде победил «Ноттингем» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 2:0.

У гостей на 32-й минуте отличился Йошко Гвардиол, а на 71-й гол забил Эрлин Холанн. В обоих голевых эпизодах ассистировал Кевин Де Брейне.

Горожане набрали 79 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет одно очко, однако у команды Хосепа Гвардиолы еще матч в запасе.

«Ноттингем» (26 баллов) занимает 17-е место в чемпионате Англии.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
28 апр, 18:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
0:2
Манчестер Сити

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 33 23 7 3 80-32 76
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 33 18 6 9 67-52 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 33 13 9 11 63-59 48
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.04 14:30
Вест Хэм – Ливерпуль
 2 : 2
27.04 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 1 : 1
27.04 17:00
МЮ – Бернли
 1 : 1
27.04 17:00
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
 5 : 1
27.04 17:00
Вулверхэмптон – Лутон Таун
 2 : 1
27.04 19:30
Эвертон – Брентфорд
 1 : 0
27.04 22:00
Астон Вилла – Челси
 2 : 2
28.04 16:00
Борнмут – Брайтон
 3 : 0
28.04 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 2 : 3
28.04 18:30
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 25 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 29 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
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