«Арсенал» отказался от участия в Суперлиге

Руководство «Арсенала» выступило против участия клуба в Суперлиге.

«Футбольный клуб «Арсенал» отмечает решение Европейского суда. Наша позиция в отношении Суперлиги не изменилась. Мы продолжим выступать в турнирах УЕФА и продолжим работать с другими европейскими клубами и Европейской ассоциацией клубов», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Ранее отказались от участия в Суперлиге «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Telegraph сообщал, что английские клубы могут отстранить от участия в национальном чемпионате, если они вступят в Суперлигу. По информации Reuters, АПЛ может оштрафовать эти команды на 29 миллионов евро и снять с них 30 очков.