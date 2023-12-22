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Клопп назвал Боуэна любимым футболистом, не считая игроков «Ливерпуля»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике «Вест Хэма» Джарроде Боуэне.

20 декабря хавбек сборной Англии в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги против «красных» (1:5) забил единственный гол своей команды.

«Вест Хэм» — физически сильная команда. Должен признать, Дэвид Мойес проделал невероятную работу. Они вновь хорошо выступают в Европе, и это производит впечатление. И это, несмотря на травмы. Они играют без Антонио, поэтому Боуэну приходится действовать на позиции нападающего. Должен признать, он, наверное, мой любимый игрок, помимо всех моих собственных игроков. Это замечательно, что он делает и как он вырос», — приводит слова Клоппа Daily Mirror.

В этом сезоне 27-летний Боуэн провел 22 игры за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 3 ассиста.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
3
 Астон Вилла 17 12 2 3 37-21 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
9
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
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21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 - : -
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 - : -
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 - : -
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 - : -
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
24.12 16:00
Вулверхэмптон – Челси
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

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