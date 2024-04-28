Вернер был травмирован в матче «Тоттенхэма» с «Арсеналом»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заменил форварда Тимо Вернера в первом тайме матча 35-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:3, перерыв).
Футболист был травмирован и срочно покинул поле. На его место вышел Бреннан Джонсон.
На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» идет пятым.
В активе 28-летнего немца 2 гола и 3 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Англии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82-26
|77
|
2
|Ман. Сити
|33
|23
|7
|3
|80-32
|76
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63-59
|48
|
10
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
11
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49-60
|45
|
12
|Брайтон
|33
|11
|11
|11
|52-54
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37-48
|38
|
16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52-60
|35
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48-77
|25
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.04
|14:30
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|2 : 2
|27.04
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|1 : 1
|27.04
|17:00
|
МЮ – Бернли
|1 : 1
|27.04
|17:00
|
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
|5 : 1
|27.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лутон Таун
|2 : 1
|27.04
|19:30
|
Эвертон – Брентфорд
|1 : 0
|27.04
|22:00
|
Астон Вилла – Челси
|2 : 2
|28.04
|16:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|28.04
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|28.04
|18:30
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|29
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8
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