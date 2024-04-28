Вернер был травмирован в матче «Тоттенхэма» с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заменил форварда Тимо Вернера в первом тайме матча 35-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:3, перерыв).

Футболист был травмирован и срочно покинул поле. На его место вышел Бреннан Джонсон.

На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» идет пятым.

В активе 28-летнего немца 2 гола и 3 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Англии.