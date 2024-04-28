«Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом» в матче 35-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 28 апреля. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Англия) и начнется в 16.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Тоттенхэм» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из Тоттенема набрал 60 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты с 77 баллами возглавляет премьер-лигу.

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